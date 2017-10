Ik ben blij dat ik niet in de Randstad woon

Kashia vreest niet voor hectische interlandweek in Georgië

4:30 ARNHEM - Guram Kashia ligt onder vuur in Georgië, nu hij in de eredivisie met een regenboogband heeft gespeeld. De aanvoerder van Vitesse buigt niet voor de kritiek uit homofobe hoek in zijn vaderland. Hij stapt met de borst vooruit de interlandweek in.