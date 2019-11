Ik ben dolend in de make-up-sfeer, daarom word ik hartelijk bejegend

Zelfs vervullend, ook al blijft naar wat of naar wie je verlangt onbereikbaar. Verlangen kan je dagen zin geven. Ik heb weleens een toneelstuk geschreven over twee mensen die een half leven hartstochtelijk naar elkaar verlangden en toen ze eindelijk bij elkaar waren, viel het tegen. Geen origineel thema, maar wel van alle tijden. En iedereen.



Iets anders is het wanneer iemand tegen je zegt dat die verlangt dat je dit of dat doet. Meestal is de toon waarop het wordt gezegd, al onaantrekkelijk.



Verlanglijstje vind ik ook geen prettig woord. Ik moet het maken voor 5 december en maak het ook, maar ik heb alles wat ik wil. Dus kom ik met dingen waarvan ik denk dat mijn familieleden het leuk vinden die te geven. Ik denk vóór hen. Verlang ik naar die dingen? Nee. Wel hoop ik op een mooie avond en de wind die door de bomen waait en dat we ons wild geraas staken. Ieder jaar gaat dat goed.



We hebben lootjes getrokken via lootjestrekken.nl en gaven ook onze verlanglijstjes door via lootjestrekken.nl en als je dan een verlangd cadeau aankruist, wordt het min of meer automatisch besteld. Gelukkig hebben we afgesproken dat we naar winkels gaan met een deur, toonbank en iemand die vraagt: ,,Kan ik je helpen?”