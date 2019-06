Ik ben enorm blij met het aanstaande akkoord over de pensioenen in Nederland

Jouw meningHet moet gek lopen als er niet op korte termijn een waterdicht pensioenakkoord is. De diverse partijen zaten daar negen jaar lang voor om de tafel, maar nu is er dus witte rook: de pensioengerechtigde leeftijd wordt minder snel verhoogd dan eerder was aangekondigd.