‘Ik ben geen dader, maar slachtoffer; de ING eigent zich mijn miljoenen toe’

ENSCHEDE/MÜNSTER - Is hij slachtoffer van een complot, of een gewiekst figuur dat een gat heeft gevonden in de beveiliging van het incassosysteem van de ING Bank? Enschedeër Sedat Savas (46) houdt het op het eerste. Maar hij blijft voorlopig nog maar even op een onbekend adres in Duitsland.