Ik ben niet jaloers, ik vind het wel een beetje raar

Afgelopen zaterdag is pianist Wibi Soerjadi koninklijk onderscheiden. En het is geen kattenpis: bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vijftien jaar geleden gebeurde er ook zoiets. Toen werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ik herinner me ook waarom: omdat hij 25 jaar in het vak zat. Waarmee ik gestopt ben, is te roepen dat je met hart en ziel plezier hebt in dat vak en er veel geld mee verdient en het dus helemaal niet bijzonder is dat je het 25 jaar uitoefent.