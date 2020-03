Ik beperk mijn sociale contacten de komende twee weken tot het uiterste minimum, thuisblijven is mijn uitgangspunt.

Auto gestolen, gedumpt en in brand gestoken in Gendt

23:06 GENDT - Aan de Kommerdijk in Gendt is deze avond rond 20.20 uur een auto uitgebrand. De politie stelde vast dat de uitgebrande wagen afkomstig is van diefstal. De wagen is waarschijnlijk na de diefstal gedumpt en in brand gestoken.