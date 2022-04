Ik beschouw de hond als een trouwe bondgenoot

Stipt om vijf uur troffen we elkaar op de afgesproken plek. Haar hond sprong me vrolijk tegemoet, voor hem was dit bekend terrein. Hij duwde zijn neus tegen mijn bovenbeen, ik streek hem over zijn lieve kop.



De zon scheen uitbundig. We beklommen de grote rots in het midden van het glooiende park dat tegelijkertijd een begraafplaats was. Op het warme gesteente gingen we zitten. ,,Het zou Italië kunnen zijn”, mijmerde mijn vriendin voor ze de wijn uitschonk in plastic glaasjes.



De hond drentelde langs de randen van de rots, ik vond het eng. In gedachten zag ik hem telkens naar beneden kukelen. Dood. Mijn vriendin snapte het en legde hem tussen ons in aan de lijn.