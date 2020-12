Ik blijf vertrouwen houden in koning Willem-Alexander

Oud-bekenden nagelen vrouw van Alec Baldwin aan schandpaal: ‘Haar accent en afkomst is nep’

22:45 Alec Baldwin heeft in een video op Instagram zijn vrouw Hilaria verdedigd. Op social media doken dit weekend verschillende berichten op van oude bekenden die aangaven dat zij in haar middelbare school-jaren 'gewoon' Hillary heette en niet het Spaanse accent had waarmee ze nu spreekt.