Ik denk dat we het ergste hebben gehad

journalistieke duiding Waarom niet al het corona­nieuws van de Gelderlan­der gratis is

1 april ‘Alle verhalen over corona zijn van levensbelang, waarom proberen jullie aan dit virus geld te verdienen?’ Aldus een boze bezoeker van de site van De Gelderlander. Die zich net als een paar anderen beklaagt over het feit dat wij bepaalde verhalen over corona als ‘premium’-artikel publiceren.