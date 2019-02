Ik doe niet mee aan Valentijnsdag, die dag is veel te commercieel tegenwoordig

Zorghonden als maatje voor psychia­trisch patiënten bij Rijnstate in Arnhem

7:47 ARNHEM - Een hond als maatje voor psychiatrisch patiënten. Sinds twee jaar is het mogelijk bij Rijnstate in Arnhem. Beveiliger Mirah Boll (43) bezoekt elke week met een of meer zorghonden de psychiatrische afdeling van het topklinisch ziekenhuis.