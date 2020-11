Ik eet tijdens de coronaperiode meer chips en chocolade dan voorheen

Felle kritiek van staatsse­cre­ta­ris Knops: ‘Den Haag heeft te weinig oog voor de regio’

6:35 DEN HAAG - Politici in Den Haag hebben vaak geen idee wat er speelt in de regio en hebben alleen oog voor de belangen van de Randstad. Dat stelt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) in een opiniestuk in deze krant.