Ik ga dit weekeinde thuis mijn eigen mondkapjes maken

Update Goed nieuws voor zwangere vrouwen: partners mee naar afspraken en ook pretecho's mogen weer

23:14 De afgelopen weken was het doorbijten voor veel zwangere vrouwen. De eerste beelden van hun ongeboren kind op de echo moesten zij noodgedwongen alleen bekijken. De beroepsorganisatie heeft die richtlijn naar aanleiding van de persconferentie van woensdag aangepast. De partner mag weer mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis. De nieuwe richtlijnen gaan vanaf maandag 11 mei in en gelden ook voor zogeheten ‘pretecho's’.