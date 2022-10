Ik ga écht niet voor mijn boodschappen naar Duitsland

column thomas verbogt Misschien zijn we een beetje aan het verleren wat ‘echt contact’ is

Kinder- en jeugdpsychiater Marja van ’t Spijker zegt dat ouders tijdens de herfstvakantie hun telefoon minder moeten gebruiken in bijzijn van hun kind. Ze moeten ‘echt contact’ maken. Als dat niet gebeurt, kunnen die kinderen daar later last van krijgen. En op het moment zelf, neem ik aan, en niet alleen tijdens de herfstvakantie.

