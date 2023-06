‘Ik ga graag naar de sportschool, daarna is de meeste energie meestal op’

EN PASSANTWaar luisteren al die mensen naar die onderweg zijn van A naar B? En wat is hun bestemming? Je leest het in de rubriek En Passant. Vandaag: Anne Lemstra (28) uit Arnhem.

Luistert naar: ,,De wat meer stevige muziek: hardrock, hard metal. Ook in de trein, waarom niet? Hardstyle vind ik ook wel mooi. Het hangt er een beetje vanaf in welke mood ik ben.”

Is onderweg naar: ,,Ik ga nu terug naar Arnhem, ik kom van mijn werk hier in Zevenaar. Ik werk als CAD-tekenaar voor een bedrijf dat brandveilige en inbraakveilige deuren maakt. Die deuren teken ik uit in 3D, vervolgens worden ze geproduceerd in de fabriek. Ik ga altijd met de trein. Het is een rustig traject.”

Even wandelen is zó fijn na zo’n drukke dag waarbij je veel zit

,,Ik ga ’s ochtends Arnhem uit. Dan zit ik vooral in de trein met scholieren die richting Doetinchem gaan. Hier in Zevenaar stappen niet veel mensen uit. De andere kant op stappen er ’s ochtends veel meer in, richting Arnhem. De trein bevalt mij heel goed. Ik heb geen autorijbewijs, wel een motor. Daar ga ik in de zomer af en toe mee naar het werk.”

,,Wat ik ook heerlijk vind aan het reizen met de trein is juist iedere keer dat stukje lopen, vanaf het station naar mijn werk en zoals nu vanmiddag van het werk weer terug naar het station. Het is geen lange wandeling, ongeveer 1 kilometer, maar zó fijn na zo’n drukke dag waarbij je vooral veel zit. Lekker muziek op en even bewegen.”

Houdt zich ook bezig met: ,,Ik ga graag naar de sportschool. Daarna is de meeste energie meestal wel op. Dan zit ik thuis op de bank, een serie kijken, beetje gamen. Motorrijden is daarnaast echt een hobby, als het mooi weer is. En op zondagmiddag kijk ik graag naar de Formule 1. Dan zijn de weken wel zo’n beetje rond.”

