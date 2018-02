Ik ga maatregelen nemen om mij te beschermen tegen internetcriminaliteit

Norovirus waart door Pyeongchang, '1200 beveiligers in quarantaine'

9:46 De organisatie van de Winterspelen in Pyeongchang neemt deze dagen volop maatregelen om het norovirus voor de openingsceremonie de kop in te drukken. Het zeer besmettelijke virus heeft inmiddels verscheidene vrijwilligers en beveiligingsmedewerkers getroffen. Zo'n 1200 particuliere beveiligers zijn in quarantaine gezet.