Ik ga mijn Facebookaccount verwijderen

Vrachtwagen rijdt zich vast in viaduct onder Nijmeegse stadsbrug

7:24 NIJMEGEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft zijn voertuig vanochtend in alle vroegte vastgereden onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. De chauffeur wilde rond 06.00 uur vanaf de Weurtseweg afslaan onder de brug door, maar schatte daarbij de hoogte van het viaduct niet goed in.