Ik ga weer producten kopen bij niet-essentiële winkels

Ic-art­sen: ‘Tijd is rijp om meer coronado­den te accepteren en de maatrege­len te versoepe­len’

9:57 De coronamaatregelen hebben grote gevolgen en de tijd is wellicht rijp ze daarom te versoepelen. En dan moeten we als maatschappij accepteren dat er daardoor meer patiënten met corona zullen overlijden. Die opmerkelijke boodschap komt van vier ic-artsen, die stellen dat we meer schade hebben van sommige maatregelen dan van het virus zelf.