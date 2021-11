Ik ga zeker een boosterprik halen

Sportscho­len balen van QR-code: ‘Mensen verbeteren hier juist hun conditie’

ENSCHEDE - Sportscholen moeten vanaf zaterdag de QR-codes van hun bezoekers controleren. De ongevaccineerde Sara (21 jaar) uit Oldenzaal traint zes keer per week. „Sporten is een levensstijl, die me wordt afgepakt.”

2 november