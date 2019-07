Ik haal onmiddellijk alle stenen uit de tuin als ik daarmee de ergste hitte kan voorkomen.

Afgelopen nacht warmste nacht ooit gemeten

8:13 Afgelopen nacht is de warmste nacht die ooit is gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901, meldt Weeronline. Eerder deze nacht was het in De Bilt nog 28 graden.