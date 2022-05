Ik heb één keer actief meegedaan aan de socialistische feestdag, de Dag van de Arbeid

Ik heb één keer actief meegedaan aan de socialistische feestdag. Was in mijn Nijmeegse tijd. In Het Kolpinghuis werden felle toespraken gehouden en aan het einde zongen we De Internationale: ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!’



Daarna gingen we huphup het café in en na een uurtje hadden we niet meer sterk in de gaten dat we verworpenen der aarde waren. Later op de dag weer wel, maar niet zoals bedoeld in het meeslepende lied.