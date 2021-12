Ik heb het haardvuur gemist, maar vond het wel een goed idee

Het kerstdiner waaraan ik deelnam, eiste al mijn concentratie op, ik heb het televisiehaardvuur dus niet meegemaakt. Maar toen ik uitgeput de vuile vaat in de machine plaatste, vond ik het wel een goed idee, misschien zelfs een gat in de markt.



Was er ook niet zoiets met treinen? Dat je uren achter elkaar een trein kon volgen? Of er zelfs min of meer in zitten?



Ik weet het niet meer, maar soms keek ik wel, om tot rust te komen en mijn over elkaar tuimelende gedachten te kanaliseren. Misschien weet ik daarom niet meer waar ik precies naar keek. In ieder geval naar een trein. En naar landschappen, stations, afstanden die overbrugd werden en tijd die verstreek. Nu ik dit noteer, krijg ik er weer zin in.