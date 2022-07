Ik heb niet de behoefte waar dan ook de langstzittende persoon te zijn

Als je er even over nadenkt, is het ook een vreemd woord, langstzittend. Onze minister-president is een beweeglijke man. Graag zie ik hem een ruimte betreden, zeker een zaal waar Europese kwesties van het grootste belang aan de orde zijn. Het is dan net alsof de besprekingen dan pas mogen beginnen, maar natuurlijk moeten er eerst hier en daar handen worden geschud of kussen uitgewisseld.



De premier is er een meester in de indruk te wekken dat iedereen zijn beste vriend is en ook dat hij graag met iedereen pret heeft. Dat zit allemaal in zijn lach en zijn beweeglijkheid. Ik heb er bewondering voor, sterker nog: ik ben er een beetje jaloers op, terwijl ik niet de behoefte heb waar dan ook de langstzittende persoon te zijn.