Ik heb nog steeds vertrouwen in koning Willem-Alexander

Maan ‘gepikeerd’ door pikante onthulling van haar ex-vriend Tony Junior

22:02 Maan de Steenwinkel is niet blij met de pikante onthulling die haar ex-vriend Tony Junior heeft gedaan in het programma Rooijakkers over de vloer. In beelden die vandaag online rondgingen, vertelde hij dat hij een string van de zangeres boven zijn bed heeft hangen. ,,Ze is een beetje gepikeerd op dit moment”, vertelt Tony nu op Twitch.