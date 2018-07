Ik hoop op België als wereldkampioen

Dertien missers in ziekenhuis Rijnstate vanwege tekortge­scho­ten zorg

7:00 ARNHEM - In ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is vorig jaar dertien keer een patiënt overleden of ernstig in de gezondheid geschaad omdat de zorg tekort schoot. Het ziekenhuis vertelt dat in een eigen rapportage. Zoals de wet verplicht, zijn al deze calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ).