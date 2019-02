Ik kan niet zonder Facebook

Zo steun je iemand met kanker

6:50 HENGELO - Wat zeg je tegen iemand die kanker heeft? Wat schrijf je op een kaartje? Je medeleven tonen kan soms best lastig zijn. Niet te moeilijk over doen, zegt verslaggever van deze krant Willemien Weerman. Ze lijdt al ruim vier jaar aan beenmergkanker. ,,Elk bericht uit de buitenwereld is fijn.”