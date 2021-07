Ik kom in de ban van de grote opluchting omdat ik niet op een Franse camping ben

Gisterochtend las ik triomfantelijk de derde pagina van deze krant. Daarop staat in grote letters: Plots is het raak met corona op Franse campings. Woorden die ik twee keer lees, de tweede keer zacht hardop. Misschien is het niet aardig van me, maar ik kom in de ban van grote opluchting, omdat ik niet op een Franse camping ben.