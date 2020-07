Ik laat me door de burgemeester geen mondkapje voorschrijven

Nijmeegse chipfa­briek NXP heeft veel last van gevolgen coronavi­rus

20:24 NIJMEGEN - De Nijmeegse fabriek van NXP heeft veel last van de gevolgen van corona. Door het stilvallen van de auto-industrie sinds april, is er minder vraag naar chips voor auto's. Nijmegen is een van de grote producenten van deze chips. Wereldwijd hebben alle auto's een chip uit de Nijmeegse fabriek. Er werken 1700 mensen.