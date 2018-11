Ik laat Nijmegen links liggen tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug

Video Turkse ster Ferhat Göçer op het podium in Arnhemse Parkzaal (maar wie kent hem...?)

28 november ARNHEM - Ferhat Göçer geeft zijn visitekaartje af in de Parkzaal van Musis Sacrum, met een show waarin zijn klassieke scholing en zijn gevoel voor melodie tot hun recht komen. De in zijn thuisland Turkije populaire artiest trad woensdagavond op in de Arnhemse concertzaal.