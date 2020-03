Ik maak me grote zorgen over wat ons nog te wachten staat met het coronavirus

Seuntjens leidt De Graafschap naar verdiende zege op rivaal Go Ahead Eagles

17:16 DEVENTER - De Graafschap heeft zondagmiddag zijn goede serie in de eerste divisie voortgezet met een verdiende overwinning op Go Ahead Eagles. De Doetinchemse club was in de oostelijke clash, na een bloedstollende slotfase, met 1-2 te sterk voor de rivaal uit Deventer. Ralf Seuntjens was met een doelpunt en assist de grote man bij de Superboeren.