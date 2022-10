Ik maak me zorgen over de oplopende coronacijfers

Hardleerse Didammer (25) met ‘krankzin­nig rijgedrag’ schept motorrij­der: mogelijk rijbewijs kwijt en cel in

DIDAM/ LAAG-KEPPEL - Hij scheurde in zijn Mercedes met ruim 500 pk met hoge snelheid over de Barlhammerweg, Wehlsedijk en door de Dorpsstraat in Laag-Keppel. En toen een 25-jarige Didammer op de Rijksweg een busje wilde inhalen over de verkeerde weghelft, ging het helemaal mis: hij reed een motorrijder aan.

11 oktober