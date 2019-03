Ik neem met plezier een dag vrij om mijn kind op te vangen terwijl zijn leraar staakt voor beter onderwijs

Auto zakt weg in straat na waterlei­ding­breuk in de Keesom­straat in Ede

8:30 EDE - In de Keesomstraat in Ede is vrijdagochtend een auto weggezakt in een sinkhole nadat onder de straat een waterleiding was gesprongen. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.