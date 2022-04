Ik nodigde mezelf uit op de koffie bij het gastgezin

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin weigert invasie te beëindigen, al ruim 4,6 miljoen Oekraïense vluchtelin­gen

Ruim 4,6 miljoen Oekraïners zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, op 24 februari, naar het buitenland gevlucht. Dat meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze schat het aantal binnenlandse ontheemden op 7,1 miljoen. Dit betekent dat bijna 12 miljoen mensen hun huis hebben moeten verlaten. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

15:04