Ik realiseer me dat mijn onrust vele malen groter is dan die van hem zelf

column ellen willemsHij wil met rust gelaten worden. Bezoekers van de stadsboerderij begroet hij normaal met een gezonde dosis controleerdrang, maar nu tilt hij alleen zijn kop even op. Hij heeft geen zin in spelen. Zelfs voor een kriebel over zijn buik loopt hij nu weg.

Ik kijk naar hem en zie wat hij allemaal niet meer kan. Een week geleden nog liep hij als een trots dier voor me uit. Vriendelijk dominant, zo typeerde een hondentrainer hem eens. Precies het type waarop ik val.



Nu is hij kwetsbaar en loopt hij naast me. Iedere hobbel in de weg ontwijkend en vooral ook de confrontatie met die andere reu op het erf. Het doet me zeer.

Quote Zijn poot doet pijn als hij er op staat, dus staat hij er zo min mogelijk op Ellen Willems

Mijn hond zelf denkt niet aan tijden van voor zijn ziek zijn. Hij leeft standaard in het nu. Zijn poot doet pijn als hij staat, dus staat hij er zo min mogelijk op. Hij ligt nu vooral op het wollen kleed in de kamer. In een hoek, veilig, stil en rustig. Het liefst met zijn hoofd onder de tafel.



Ik vraag hem van alles. Zou willen dat ik zijn gedachten kon lezen. Neem hem mee naar een dierenarts in de hoop dat hij zijn pijn weg neemt. Geef hem extra vlees om aan te sterken. Maar de pijn wordt niet minder, eerder meer.



Als ik niet kan slapen van die wetenschap, besluit ik op een nachtelijk uur naast hem te gaan zitten. Hij kijkt me aan, krult zichzelf weer op en slaapt verder. Het is dan dat ik me realiseer dat mijn onrust vele malen groter is dan die van hem zelf.

Geen zorgen

Hij telt geen dagen die verloren zijn. Hij denkt niet na over gezondere dagen. Maakt zich ook geen zorgen over de aankomende wandelvakanties. Hij wacht gewoon, in stilte, tot zijn lichaam is geheeld en hij weer op kan staan.

