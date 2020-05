Ik reserveer vandaag meteen een tafel in mijn favoriete restaurant voor (pinkster)maandag 1 juni

Marcouch gedenkt 18 jaar geleden vermoorde Pim Fortuyn: ‘Hij gaf moslims een zetje omhoog’

6 mei ARNHEM - Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch deelt via een opmerkelijk bericht op Twitter dat hij denkt aan Pim Fortuyn. Het is vandaag precies 18 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus om het leven werd gebracht op het Media Park in Hilversum.