Ik speurde naar rare zaakjes en sporen van de opiatencrisis

Of we de alligators geen crystal meth wilden voeren. Alsjeblieft mensen, dat zijn geen grappen, zei de sheriff op pagina drie van de The Roanoke Times.

Ik las en mijn dochters bakten in de ontbijtzaal van het motel in Virginia hun eigen ontbijtwafels. Op drie schermen voorspelden weerkanalen dat de hitterecords eraan gingen. Op het vierde scherm stelde Fox News me gerust: Trump had alles nog onder controle. Geen woord over wilde dieren die drie keer zo sterk werden van een likje synthetische drugs. We konden onze reis naar het zuiden veilig vervolgen.

Shotgun rijdend speurde ik naar rare stadjes, Starbucks-zaken voor wel drinkbare koffie en sporen van de opiatencrisis. Zou die onze kant op komen? En hoe snel? Deze week bevestigden Nederlandse verslavingszorgorganisaties, waaronder die in Arnhem, dat het aantal verslaafden aan pijnstillers blijft toenemen. In de VS kost dit momenteel 45.000 levens per jaar.

Quote Wat voor moeder zou ik moeten zijn in dit land? Suzanne de Winter, De Gelderlander Sinds de landing in New York pakte ik al folders aan die me waarschuwden voor een verslaving aan pijnmedicatie als oxycodon en fentanyl. Veel medicijnverslaafden stappen later over naar goedkopere drugs als heroïne en crystal meth, las ik. Als ik toch per se wilde gebruiken, dan moest ik er volgens het Department of Health voor zorgen dat ik nooit alleen thuis was met mijn minderjarige kinderen.

Wat voor moeder zou ik moeten zijn in dit land, vroeg ik me af toen we Roanoke uitreden. Hoe streng? Hoe controlerend? Hoe bang? De navigatiestem leidde ons langs een middelbare school waar borden bij stonden dat dit een drugsvrije zone was. De schoolverpleegkundigen in deze county waren sinds kort uitgerust met een neusspray met Narcan, een middel tegen een overdosis. Dat leek ouders maar het beste. Zou je hier met ons willen wonen, vroeg de jongste op de achterbank.

We scheerden langs de staat die het hardst getroffen wordt door de opiatencrisis. Hoeveel verslaafden gingen er vandaag versuft de weg op, net als wij daar ook reden? Ik googelde het interview met David Sackler. De telg van de Sackler-familie, de producent van de verslavende pijnstillers, ging begin juli in The New York Times in op de schuldvraag. Tja, zo simpel lag het allemaal niet, had Sackler geantwoord.