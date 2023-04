Ik verstop eten achter de keukenrol en de schoonmaakemmers

De andere twintig eieren staan op hun plek in de voorraadkast. Niet lang, het midden van de week halen we daarmee zeker niet. Hetzelfde geldt voor havermout, walnoten, bananen, crackers, plakken goedkope kaas voor op de tosti en kipfilet. Met drie opgroeiende mannen is alles altijd op.

Die halen we eens per week en in hoeveelheden waar we de hele week als gezin van kunnen eten. Omdat dat niet de werkelijkheid is en alles meestal al binnen twee dagen op is, hebben we dat dus twee dagen in huis en vijf dagen niet.