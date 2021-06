Ik Vertrek-stel onder vuur vanwege restaurant in Gambia: ‘Uitgemaakt voor leugenaars’

Ze hoopten een feestje te vieren dit voorjaar. Wilden het glas heffen op het vijfjarig bestaan van Tejo’s Pannenkoekenbar in het toeristenplaatsje Kololi in Gambia. Corona gooide roet in het eten. Net als vorig jaar hebben Theo Steenkamer en Jolanda Feenstra de zaak gesloten. Even bellen met Spanje, want daar blijkt het stel te bivakkeren.