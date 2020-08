Ik vind het eigenlijk wel fijn, zo’n zomer zonder een bomvolle agenda

GGD: Twintig Efteling-bezoekers met corona, in drie weken tijd

In de afgelopen drie weken zijn twintig bezoekers van de Efteling kort na hun uitje positief getest op corona. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Die gelooft desondanks niet dat er een groot risico is om in het grootste attractiepark van Nederland besmet te raken.