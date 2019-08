Ik vind het juist heerlijk om veel keus te hebben als ik fastfood wil eten

Openlucht­fes­ti­val ’s-Heerenberg noodgedwon­gen naar binnen door blunder

7:02 ’S-HEERENBERG - Door een blunder van de organisatie moet het driedaagse Kasteelstad rockfestival in ’s-Heerenberg noodgedwongen naar binnen. Het muziekfestijn zou in de open lucht zijn, maar wordt nu in zalencentrum De Gracht gehouden omdat de organisatie te laat was met het aanvragen van een vergunning.