Ik vind het moeilijk om mij nog tot 25 februari aan de regels te houden

Vandalen kunnen Mariagrot­je in Groesbeek niet met rust laten

GROESBEEK – Vandalen zijn zaterdagmorgen flink tekeer gegaan in en rondom het Mariagrotje in de tuin van Mariëndaal aan de Mariëndaalseweg in Groesbeek. Buurtbewoners die zich ontfermd hebben over het Mariagrotje kregen de schrik van hun leven, toen zij zagen wat er allemaal vernield was.

16:42