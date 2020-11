Ik voel me veilig genoeg in de binnensteden

Baan kwijt door corona Eva maakte binnen acht maanden promotie, maar werd toch de laan uitge­stuurd

29 november Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Eva Leenen (27) uit Vught was projectmanager bij een marketingbureau. Ze was overgestapt naar werk in loondienst voor meer financiële zekerheid. Vanwege de coronacrisis kon ze echter geen vast contract meer krijgen.