Ik volg de politie op Facebook

Een webcare-team van politie dat via sociale media 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is, de wijkagent die digitaal laat zien wat er in zijn wijk gebeurt en virtueel benaderbare politieteams. De politie staat voor een digitale revolutie. ,,De vraag is niet of we willen. We moeten’’, zegt de nieuwste hoogste politiebaas in Oost-Nederland Oscar Dros.