'Ik vraag me weleens af of ik een zware winter in het park overleefd zou hebben'

Midden in de nacht opende Robbie Williams in het Veteranenhuis Arnhem een paar dagen geleden gedesoriënteerd zijn ogen. Tot zijn schrik en verbazing zag hij geen sterren boven zich. ,,Ik wist even niet waar ik was. Ik zag een plafond in plaats van een kapot tentdak. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik lag in een bed. In een verwarmde kamer. Wat een wereld van verschil.’’



De 55-jarige Britse veteraan heeft twee maanden geleden zijn lekkende tent in een park in de Arnhemse wijk Presikhaaf verruild voor een kamer in het Veteranenhuis in Heelsum. Hij krijgt er medicijnen en medische verzorging. Williams heeft jicht, hartritmestoornissen, ontstekingen en zwellingen. Maar elke dag gaat hij vooruit. En loopt zienderogen beter. ,,Ik strompel niet meer omdat de pijn minder is geworden.’’