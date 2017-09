‘Ik was een blowvis man; nu kan ik weer denken’

9.05 uur / in de woonkamer van Ismaïl / Zaandam

,,Kan je koffie maken?’’ Ismail roept vanaf de bank naar zijn veertienjarige zusje in de keuken. Zijn zusje -twee vlechtjes, spijkerbroek- zet een pot Completa op de salontafel. Daar staat al geitenkaas, komkommer, runderworst, brood, en een schaal koekjes, maar normaal staat er meer. ,,Mijn moeder is naar haar werk, maar als zij er is, staat deze tafel vol.’’



Ismail eet altijd een Turks ontbijt, hij houdt van Turkse dingen. ,,Ik ben hier geboren, maar ik noem mezelf geen Nederlander. Ik noem mezelf een Turkse Nederlander. Mijn ouders zijn Turks, mijn naam is Turks en mijn paspoort is Turks.’’



In de discussie voor of tegen Erdogan, kiest Ismail voor Erdogan. ,,Want wat doen Nederlanders als ze moeten kiezen tussen Geert Wilders, Thierry Baudet en Jesse Klaver? Dan gaan ze toch ook voor Jesse Klaver, de enige normale? En Erdogan sluit niet zomaar mensen op. Ik zie veel kritiek op hem op de Turkse tv en die journalisten worden niet opgesloten.’’



Maar: ,,Turken die zeggen dat ze hun leven voor hem willen geven zijn raar. Erdogan is geen god. De enige voor wie je je leven moet geven is de Profeet.’’



Hij telt de vijf zuilen van de islam op zijn vingers: bidden, geld geven aan de armen, vasten tijdens ramadan, naar Mekka gaan, wat was de vijfde? ,,Ik weet het niet meer. Ik vraag het mijn neef.’’



Bidden doet hij niet, vasten wel. ,,Je moet na deze worst wel pepermunt nemen, anders stink je.’’

10.17 uur / in de slaapkamer van Ismaïl / Zaandam

Volledig scherm De voormalige treitervlogger Ismail Ilgun © arie kievit Ismail heeft weinig geld voor nieuwe spullen, hij heeft schulden, misschien wel vijfduizend euro. Een man helpt hem zijn rekeningen te betalen, maar snel gaat het niet, met de duizend euro die hij per maand voor zijn nieuwe video’s ‘Achter Buurten’ krijgt, en alle dingen die hij daarvan moet betalen.



Twee dagen per maand is hij met die video’s bezig, verder heeft hij niet veel te doen. ,,Die man die me helpt zegt: je hebt een dagbesteding nodig. Maar ik wil niet van 9 tot 5, en weer van 9 tot 5, en maar wachten op de zomervakantie. Misschien ga ik weer naar school. Voor journalistiek. Maar ik was laatst in de show van Humberto Tan en die zei: een opleiding is niet nodig, je moet bij jezelf blijven.’’



Mag hij een lift naar Amsterdam? ,,Ik heb geen rijbewijs maar wel mijn theorie-examen. Na vier keer.’’

11.35 uur / in een kamer bij hiphoplabel Top notch, Ismaïls management / Amsterdam

Ismail staat tegenover Emin Kececi. Die bereidt hem voor op TedX, de bijeenkomsten met ‘inspirerende sprekers’ waar Ismail aan mee mag doen. Emin knijpt zijn duimen en wijsvingers tegen elkaar. ,,Dit kan je doen als je zenuwen voelt.’’



Acht minuten krijgt Ismail om in Amersfoort voor 150 mensen in de zaal en 50.000 mensen op de livestream zijn verhaal te doen. Ismails praatje moet, zegt Emin, uit een paar spannende stukken bestaan. De populariteit van zijn hoodvlogs, de opstootjes, de premier die hem ‘tuig van de richel’ noemde, en dan de ommekeer: een beter leven. Emin: ,,TedX-publiek houdt van positiviteit.’’



Ismail:,,Ik had het ook wel gemaakt als ik nooit die treitervlogger was geweest. Ik had al honderdduizenden volgers vóór alle media naar Poelenburg toe kwamen.’’



Hij wordt moe van het sorry zeggen voor alles wat er gebeurd is. Waarom zegt Rutte niet een keer sorry? ,,Hij noemde mij tuig van de richel, maar nu ik goed bezig ben, is hij stil.’’

Volledig scherm Een hele dag op stap, van ontbijt bij hem thuis tot het slapengaan, met de voormalige treitervlogger Ismail Ilgun. © arie kievit

12.48 uur / in lunchroom Droog naast Top Notch / Amsterdam

IIsmail schuift het menu met de Lentil Salad en Tuna Melt Sandwich opzij en vraagt de ober of er een tosti zonder ham is. ,,Op deze kaart staan gekke dingen.’’



Hij heeft weer honger: hij is een maand geleden met blowen gestopt. ,,Ik ben aangekomen, ik voel me beter, ik kan scherper denken, ik kom op tijd voor mijn afspraken, en ik ben guller voor mijn vrienden. Maar het is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb bro. Gisteravond dacht ik nog: één haaltje, ééntje. Maar ik heb het niet gedaan.’’



Hij rookte vijf, zes joints per dag. ,,Ik was een blowvis man. Het eerste wat ik dacht als ik wakker werd: ik moet een haaltje. Dan ging ik om 8.00 naar buiten, mijn moeder mocht dat niet zien. Dat interview dat we in april hadden? Ik was zo stoned. Ik was altijd stoned.’’

14.17 uur / in de kamer van castingdirector Betty Post, bureau Kemna / Amsterdam

Ismail gaat tegenover Betty Post zitten. Hij heeft een rolletje gespeeld in Salaheddine, een film die niet meer op internet te vinden is, en wil Betty vragen of hij acteur kan worden. Bij een beroepentest heeft hij vroeger gezegd: ‘Ik ga in een film met Leonardo DiCaprio’.



Betty vertelt dat mensen zonder een acteursopleiding normaal niet op gesprek mogen. Maar ze vindt dat hij op tv ‘een aanwezigheid’ heeft. ,,Dat is wel lekker.’’ Of Ismail ook een Syriëganger zou willen spelen. Ismail: ,,Ik wil een rol, welke rol maakt niet uit.’’



Ze spreken af dat hij in oktober op ‘open auditie’ mag. Die auditie heeft het thema ‘Hunks’ maar, zegt Betty Post, er is ook plaats voor anderen.

Volledig scherm Ismail in gesprek met een castingbureau © arie kievit

16.20 / bij de jeu de boulesbaan in het Darwinpark in Poelenburg / Zaandam

Ismail zit op de leuning van een houten bank, hij kijkt naar zijn bellende neef. ,,Ik kom nu niet. Schatje, ik ben nog bezig. Niet nu, schatje. Later. Ik ben druk.’’ Ismail: ,,Dit is waarom ik geen vriendin heb, neef.’’



Izzy is geen ladiesman, zegt Neef. ,,Ik wel. Mijn vriendinnetje was jong toen ik haar leerde kennen, beter, dan zijn meisjes nog schoon.’’ Ismail wil ook een schoon meisje, maar ze moet wel doelen hebben.



Anna Nooshin. Die is mooi en heeft doelen. Monica Geuze niet. Neef: ,,En ze heeft teveel make-up. Wacht, ik laat een foto zien. Monica Geuze zonder make-up. Lelijk, wallah. Weet je wat je moet doen bro als je wilt weten of een meisje mooi is? Je gaat met haar zwemmen. Dan gaat de make-up eraf.’’



Ismails gebiedsverbod voor de Vomar -de plek waar ze vroeger hingen- is voorbij, maar hangen met een grote groep is er niet meer bij. ,,Veel jongens mogen niet. Ze zijn toen gearresteerd en hun ouders zeggen: niet meer met die Ismail.’’ Hij snapt het niet, want hij fokt niet meer. Ook niet met de politie. Wijkagent Tanairo heeft hem zelfs gevraagd voor een evenement waar hij uit mag leggen waarom jongens als hij wel met Tanairo kunnen opschieten en niet met anderen. ,,Tanairo krijgt respect van ons, hij gedraagt zich niet als iemand met meer macht.’’



Ismail noemt veel mannen neef, maar Neef is een echte. ,,Onze opa kwam naar Zaandam om te werken en nam veel familie mee.’’ In de zomer zien de familieleden elkaar soms weer in Turkije, in Gülpinar, het geboortedorp van opa. Ismail laat een foto op zijn mobiel zien: ,,Kijk die huizen, hoe mooi. Ik moet bijna huilen als ik dit zie.’’



Er stopt een bestelbusje. Een vriend die wel een baantje heeft: als koerier. De vriend rolt een joint. Of Ismail nog van die nacht weet dat ze de trein uit Amsterdam misten? ,,We hebben vier uur naar Zaandam gelopen. Ik was helemaal spaced, ik zweer.’’



Ismail: ,,Weten jullie wat die vijfde zuil van de islam is?’’ Een van zijn vrienden scrolt door zijn telefoon.



Wanneer Ismail rijk is koopt hij een zaak voor Neef. Neef: ,,Met een McDonald’s kan je veel geld verdienen, wallah. Of met een zwembad.’’

Volledig scherm Hangen met zijn vrienden in Zaandam. © arie kievit

19.35 / in de woonkamer van Ismaïl / Zaandam

Ismail schuift aan de eettafel aan. Er staan twee schalen met ijsbergsla, bonen en fijngesneden augurk, de vorkjes ernaast. Hij zwijgt, zijn zusje zwijgt, zijn moeder -kort haar, bloes, piercing met kraaltjes in haar oren- brengt kommen soep. ,,Iz, waarom belde je pas vanmiddag dat er mensen kwamen? Nu moest ik heel snel lamsgehakt voor köfte halen.’’

Zusje en moeder willen niet op de foto. Moeder: ,,In die tijd dat alles slecht met Ismail ging, zeiden de mensen hier niks, maar ze keken wel. Ik vond dat niet leuk.’’ Haar zoon heeft twee dingen gedaan die hij niet had moeten doen. Dat raadslid Juliëtte Rot bedreigen en die man filmen die van zijn fiets getrokken werd. ,,Maar ik begrijp niet waarom hij van alles de schuld kreeg.’’

Ze zag nooit kwaad in het vloggen, ze is wel altijd bang geweest voor criminaliteit. ,,Als je iets doet wat illegaal is, geef ik je aan, zei ik tegen Ismail. Toen hij jong was, stal hij snoep bij Kruidvat, ik liet hem dat terugbrengen. Op een dag heb ik een neppistool in zijn kamer gevonden en het naar de politie gebracht maar ze deden er niks mee.’’

Ismail: ,,Mama, dat was een luchtdrukpistool. Niemand gelooft me als ik het zeg, maar ik had het gevonden. Ik heb het gebruikt toen we een keer ruzie hadden. Toen heb ik het tegen het hoofd van een man gezet die liep te fokken, een kickbokser.’’

Ze vindt Ismail een grappig kind. ,,Ik moest hem eens laten testen op ADHD, dat had hij niet, wel een laag IQ, en dat zie ik soms wel, hij vindt het lastig om dingen te plannen.’’ Ismail: ,,Maar alles gaat beter man, nu ik niet meer blow.’’ Zij: ,,Dat deed je toch niet zoveel?’’

Ze heeft Ismail, zijn zusje en hun oudere zus, die al het huis uit is, alleen opgevoed. Haar man verliet haar toen de kinderen jong waren, en contact met hem heeft ze niet, hoewel hij ook in Poelenburg woont.

,,Ik heb het een tijd heel moeilijk gehad, maar daarna kreeg ik werk dat ik met mijn uitkering mag doen: receptionist bij het zorgcentrum.’’

Ismail: ,,Zij was mijn vader en moeder. Als ik mijn vader nu zie lopen, zeg ik: wegwezen. Die man heeft ons laten stikken.’’ Zij: ,,Ismail had wel een vader kunnen gebruiken. Iz, heb jij wel ontbijt voor deze mensen gemaakt, vanochtend?’’ Hij: ,,Ik heb koffie voor ze gemaakt.’’