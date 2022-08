Ik weet dat mijn excuses verschralen omdat ik ze zo vaak uitspreek

Populair parkeerter­rein langs Zeeuwse kust wordt plots 20.000 procent duurder

Een huurverhoging met maar liefst 20.733 procent: dat vindt Waterschap Scheldestromen te gek voor woorden. Het waterschap weigert dan ook volgend jaar 500.000 euro te betalen voor de parkeerterreinen aan de Veerse Dam bij Vrouwenpolder en zegt per 31 december het huurcontract op. Het is nog niet duidelijk of er in 2023 nog geparkeerd kan worden op die terreinen, en tegen welk tarief.

17:26