Ik weet het zeker: 2020 wordt een geweldig jaar

Bij oud en nieuw hoort traditioneel een blik vooruit naar het nieuwe jaar. Wat gaat dat ons brengen? In 2020 is het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, speelt het Nederlands Elftal drie thuiswedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam, wordt de brexit geëffectueerd, is er weer een Formule 1-race op Zandvoort, zijn de verkiezingen in de Verenigde Staten, vieren we in Nederland het feit dat we 75 jaar geleden werden bevrijd en in het aanstaande schrikkeljaar is er half december een zonsverduistering boven Chili, Argentinië en Antartica.