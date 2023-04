‘Ik wil graag verder leren als timmerman’

Van kanker genezen Sem (5) trouwde met z’n moeder en daarmee kwam zijn allergroot­ste wens uit: ‘Zo mooi’

Sem was nog maar 4 jaar oud toen het vernietigende nieuws kwam: kanker. Nu, precies een jaar later, is hij niet alleen genezen maar is ook zijn allergrootste wens uitgekomen. ,,Hij was zo trots. Ja, toen kwamen de tranen wel.”