Ik wil niet behandeld worden door zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd

Miedema na gelijkspel tegen Tsjechië: ‘Moeten niet te veel afhanke­lijk worden van één speler’

0:01 De Oranje Leeuwinnen speelden in Groningen teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Na afloop waren de speelsters eensgezind wat betreft de wedstrijd. De hand werd vooral in eigen boezem gestoken en aan excuses wilden de vrouwen niet denken. De kersverse bondscoach Mark Parsons sprak van een zeer teleurstellend resultaat, maar zag ook veel positieve dingen in Groningen.