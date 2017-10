'Ik zat gewoon met dé André van Duin in dat golfkarretje!'

,,Ik vond dat ik eigenlijk best goed had gebakken. Moest ik hier voor afvallen?’’ Licht teleurgesteld, maar met opgeheven hoofd kijkt Rik (40) terug op zijn Fuoco di Napoli (‘teveel gelatine, maar wel heel mooi’), de Friese Oranjekoeken (‘de vijfjes ontbreken, maar je proeft hier tenminste sinaasappelsnippers’) en de feestelijke champagnetaart (‘perzik uit blik, maar ruim op tijd klaar’).



,,Dus als je me vraagt waar het is misgegaan… Nergens eigenlijk. Al zag ik het ook nooit als een wedstrijd’’, voegt de goedlachse Gelderlander daaraan toe. Voor hem was dit geen ‘Heel Holland Beukt’, zoals André van Duin deze jubileumaflevering – de vijfde van het vijfde seizoen – in het begin omschreef. ,,Ik wilde gewoon heel veel leren.’’