Ik zou heel graag dineren in een sterrenrestaurant

Wijkagen­ten waarschu­wen: de hardleerse autovoeler is weer gesigna­leerd in Bemmel

15:33 BEMMEL - De beruchte autovoeler is terug van weggeweest. De man is gesignaleerd in Bemmel. Dat schrijven de Bemmelse wijkagenten maandag op hun Facebookpagina. Ze drukken de Bemmelnaren op het hart om hun auto goed af te sluiten.